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В феврале правительство Украины планирует привлечь более 2 млрд долларов

Новина українською →
Украина, Вторник 14 февраля 2023 18:37
В феврале правительство Украины планирует привлечь более 2 млрд долларов Фото: в Кабинете министров назвали сумму финпомощи, которую должна получить Украина до конца февраля (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина рассчитывает до конца февраля привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более 2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более 2 млрд долларов. Эти средства нужны нам на критически важные расходы: финансирование зарплат и пенсий, образование и медицину", - отметил во время заседания правительства 14 февраля премьер-министр Украина Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, вчера, 13 февраля, в Варшаве началась дискуссия с миссией МВФ о перспективах подготовки и пересмотра мониторинговой программы.

"Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе", - добавил он.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в прошлом месяце Украина получила от Европейского союза и США 4,2 млрд долларов.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в МВФ заявили: в этом году для нормального функционирования экономики Украина нуждается более 40 млн долларов.

Чего ждать от переговоров Украины с МВФ можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы писали, что на 1 февраля 2023 года международные резервы Украины достигли 29,9 млрд долларов.

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