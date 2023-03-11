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У лютому в Україну було ввезено вдвічі менше вживаних авто, ніж роком раніше

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Україна, Субота 11 березня 2023 23:10
У лютому в Україну було ввезено вдвічі менше вживаних авто, ніж роком раніше Фото: у лютому в Україну було ввезено вдвічі менше вживаних авто, ніж роком раніше (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Українці у лютому 2023 року завезли в країну вдвічі менше вживаних авто, аніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з лютим 2022 року цього року український автопарк поповнили 13,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто. Це на 54% менше ніж роком раніше.

Одним із самих популярних авто лишається Renault Megane. УпродоУ лютому на українські номери перейшли 1049 авто цієї моделі. На другому місці - Volkswagen Golf - 925 штук. Замикає топ-3 Skoda Octavia - 710 штук.

Окрім цього було ввезено 657 штук Volkswagen Passat та 360 штук Ford Focus.

"Середній вік вживаних авто, що у лютому перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Audi A4 1995 року випуску", - розповіли в асоціації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українці у 2022 році завезли на територію країни близько 250 тисяч уживаних машин. Порівняно з попереднім, 2021 роком, попит на б/у автомобілі знизився на 38%, а їх митна вартість - на третину.

Також кількість ввезених вживаних авто в Україну у січні 2023 року значно знизилась у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові автомобільні номери, зміни вже затвердило МВС.

До того ж, тепер можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

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