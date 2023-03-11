У лютому в Україну було ввезено вдвічі менше вживаних авто, ніж роком раніше

Українці у лютому 2023 року завезли в країну вдвічі менше вживаних авто, аніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з лютим 2022 року цього року український автопарк поповнили 13,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто. Це на 54% менше ніж роком раніше.

Одним із самих популярних авто лишається Renault Megane. УпродоУ лютому на українські номери перейшли 1049 авто цієї моделі. На другому місці - Volkswagen Golf - 925 штук. Замикає топ-3 Skoda Octavia - 710 штук.

Окрім цього було ввезено 657 штук Volkswagen Passat та 360 штук Ford Focus.

"Середній вік вживаних авто, що у лютому перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Audi A4 1995 року випуску", - розповіли в асоціації.