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В феврале в Украину было ввезено вдвое меньше подержанных авто, чем годом ранее

Новина українською →
Украина, Суббота 11 марта 2023 23:10
В феврале в Украину было ввезено вдвое меньше подержанных авто, чем годом ранее Фото: в феврале в Украину было ввезено вдвое меньше подержанных авто, чем годом ранее (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Украинцы в феврале 2023 года ввезли в страну вдвое меньше подержанных авто, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с февралем 2022 года в этом году украинский автопарк пополнили 13,5 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых авто. Это на 54% меньше, чем годом ранее.

Одним из самых популярных автомобилей остается Renault Megane. В феврале на украинские номера перешли 1049 авто этой модели. На втором месте - Volkswagen Golf - 925 штук. Замыкает топ-3 Skoda Octavia - 710 штук.

Кроме того, было ввезено 657 штук Volkswagen Passat и 360 штук Ford Focus.

"Средний возраст б/у авто, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Audi A4 1995 года выпуска", - рассказали в ассоциации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы в 2022 году завезли на территорию страны около 250 тысяч подержанных машин. По сравнению с предыдущим, 2021 годом, спрос на б/у автомобили снизился на 38%, а их таможенная стоимость – на треть.

Также количество ввозимых подержанных авто в Украину в январе 2023 значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Напомним, в Украине появятся новые автомобильные номера, изменения уже утвердило МВД.

К тому же теперь можно использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Действие" без пластикового аналога.

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