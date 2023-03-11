В феврале в Украину было ввезено вдвое меньше подержанных авто, чем годом ранее

Украинцы в феврале 2023 года ввезли в страну вдвое меньше подержанных авто, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с февралем 2022 года в этом году украинский автопарк пополнили 13,5 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых авто. Это на 54% меньше, чем годом ранее.

Одним из самых популярных автомобилей остается Renault Megane. В феврале на украинские номера перешли 1049 авто этой модели. На втором месте - Volkswagen Golf - 925 штук. Замыкает топ-3 Skoda Octavia - 710 штук.

Кроме того, было ввезено 657 штук Volkswagen Passat и 360 штук Ford Focus.

"Средний возраст б/у авто, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Audi A4 1995 года выпуска", - рассказали в ассоциации.