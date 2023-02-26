Німеччина, Франція та Японія: звідки українці найчастіше завозили б/у авто минулого року

Українці у 2022 році завезли на територію країни близько 250 тисяч уживаних машин. Порівняно з попереднім, 2021 роком, попит на б/у автомобілі знизився на 38%, а їх митна вартість - на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Минулого року найбилішу кількість уживаних авто було завезено з Німеччини - понад 142,5 тисячі авто на суму 729,3 мільйонів доларів. На другому місці опинилась Франція - було ввезено 41,1 тисячі машин на суму в 131,5 мільйон доларів.

Третьою за кількістю авто була Японія - 34 тисячі машин, митна вартість яких становила майже 377 мільйонів доларів.

Четвертий результат у США - 33,9 тисячі авто на суму в 468 мільйонів доларів. Замикає лідерську п’ятірку Польща, з результатом 26 тисяч легкових авто на суму в 172 мільйонів доларів.