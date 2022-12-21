З лютого Болгарія передала Україні допомогу на 243 млн долларів

З початку повномасштабного вторгнення Болгарія передала Україні гуманітарну допомогу на суму близько 243 млн доларів. Країна планує продовжити підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Міністерства оборони Болгарії.

"Болгарія категорично підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Наша країна не визнає анексію суверенних українських територій. У нас прекрасні двосторонні відносини, засновані на глибоких історичних та культурних культурах українським народом", - заявив Міністр оборони Дімітар Стоянов.

За його словами, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 млн левів. Так, Міноборони Болгарії надало гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок та 2000 бронежилетів, 350 аптечок, 5000 комплектів зимового одягу та 5000 пар зимового взуття.

Зараз країна планує продовжити безкоштовно передавати озброєння, спорядження та боєприпаси, а також буде щороку готувати на своїй території 60 українських медиків.