З лютого Болгарія передала Україні допомогу на 243 млн долларів
З початку повномасштабного вторгнення Болгарія передала Україні гуманітарну допомогу на суму близько 243 млн доларів. Країна планує продовжити підтримувати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Міністерства оборони Болгарії.
"Болгарія категорично підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Наша країна не визнає анексію суверенних українських територій. У нас прекрасні двосторонні відносини, засновані на глибоких історичних та культурних культурах українським народом", - заявив Міністр оборони Дімітар Стоянов.
За його словами, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 млн левів. Так, Міноборони Болгарії надало гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок та 2000 бронежилетів, 350 аптечок, 5000 комплектів зимового одягу та 5000 пар зимового взуття.
Зараз країна планує продовжити безкоштовно передавати озброєння, спорядження та боєприпаси, а також буде щороку готувати на своїй території 60 українських медиків.
Нагадаємо, що парламент Болгарії схвалив угоду з Україною про постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів.
На початку листопада парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї, хоча раніше в Міноборони Болгарії заявляли, що їхня країна не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити власну обороноздатність.
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