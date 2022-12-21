С февраля Болгария передала Украине помощь на 243 млн долларов
С начала полномасштабного вторжения Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму около 243 млн. долларов. Страна планирует продолжить поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Министерства обороны Болгарии.
"Болгария категорически поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Наша страна не признает аннексию суверенных украинских территорий. У нас прекрасные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных культурах украинским народом", - заявил Министр обороны .
По его словам, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 млн. левов. Так, Минобороны Болгарии предоставило гуманитарную помощь в виде 2000 касок и 2000 бронежилетов, 350 аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.
Сейчас страна планирует продолжить бесплатно передавать вооружение, снаряжение и боеприпасы, а также ежегодно будет готовить на своей территории 60 украинских медиков.
Напомним, что парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной опоставках вооружения, военной техники и боеприпасов.
В начале ноября парламент Болгарии проголосовал за направление Украине тяжелого оружия, хотя ранее в Минобороны Болгарии заявляли, что их страна не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.
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