С февраля Болгария передала Украине помощь на 243 млн долларов

С начала полномасштабного вторжения Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму около 243 млн. долларов. Страна планирует продолжить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Министерства обороны Болгарии.

"Болгария категорически поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Наша страна не признает аннексию суверенных украинских территорий. У нас прекрасные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных культурах украинским народом", - заявил Министр обороны .

По его словам, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 млн. левов. Так, Минобороны Болгарии предоставило гуманитарную помощь в виде 2000 касок и 2000 бронежилетов, 350 аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Сейчас страна планирует продолжить бесплатно передавать вооружение, снаряжение и боеприпасы, а также ежегодно будет готовить на своей территории 60 украинских медиков.