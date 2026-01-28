UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Лютий здивує температурою? Синоптики пояснили, яким може бути останній місяць зими

Погода в Україні в лютому 2026 року почнеться з морозів (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць зими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Що відомо про середні температури в лютому

Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою лютого, середня місячна температура повітря в Україні складає:

  • у більшості регіонів - від 0 до 6 градусів морозу;
  • в Одеській області, на Закарпатті та в Криму - місцями від 1 до 4 градусів тепла.

Абсолютні температурні мінімуми й максимуми

Абсолютні мінімуми температури повітря впродовж останнього місяця зими становлять:

  • в цілому по Україні - від 23,7 до 36,1 градуса морозу;
  • у Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях - місцями від 37,2 до 39,0 градусів морозу;
  • в Одеській області та в Криму - місцями від 14,5 до 21,5 градуса морозу.

При цьому абсолютні максимуми температури повітря є такими:

  • по Україні - від 12,3 до 21,9 градуса тепла;
  • в Одеській, Вінницькій областях та в Криму - місцями від 23,0 до 24,4 градуса тепла;
  • на високогір'ї Карпат - від 9,5 до 11,1 градуса тепла.

Коли температура повітря "перевалює за нуль"

Українцям розповіли, що перехід середньої добової температури повітря через 0 градусів за Цельсієм - у бік підвищення - відбувається зазвичай:

  • у першій декаді лютого - в Одеській області, на Закарпатті та в Криму;
  • у другій і третій декадах лютого - на решті території;
  • у першій декаді березня - локально у західних, північних, центральних та східних областях.

Скільки опадів буває в останній місяць зими

Середня місячна кількість опадів впродовж лютого в Україні, згідно з даними експертів УкрГМЦ, становить:

  • в цілому по Україні - 22-49 мм;
  • у Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму - 53-89 мм;
  • на високогір'ї - 104-108 мм.

Яким може бути лютий 2026 року в Україні

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у лютому 2026 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Уточнюється, що для західних, північних, Вінницької, Черкаської та Полтавської областей такі показники - в межах норми.

"На решті території країни - на 1,5 градуса вище за норму", - додали спеціалісти УкрГМЦ.

Тим часом місячна кількість опадів впродовж лютого очікується:

  • по Україні - близько 29-67 мм;
  • у Карпатах - місцями 74-83 мм.

"Що в межах норми (80-120%)", - пояснили українцям.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про погоду впродовж найближчих діб - де в Україні будуть морози сьогодні й до кінця робочого тижня.

Крім того, начальниця відділу метеорологічних прогнозів УкрГМЦ Наталія Голеня повідомила, що на Україну насувається суттєве похолодання.

Вже впродовж найближчих вихідних температура повітря в багатьох областях може впасти до 20 градусів морозу, а згодом - навіть до -25.

При цьому морозна погода, за словами спеціаліста, може утримуватись практично впродовж першої декади лютого.

Читайте також, яке дивовижне природнє явище помітили українці під час сильних морозів у січні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрУкраїнаПогода в УкраїніНегода в УкраїніПогода на тижденьМетеоролог