Лютий здивує температурою? Синоптики пояснили, яким може бути останній місяць зими

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про погоду впродовж найближчих діб - де в Україні будуть морози сьогодні й до кінця робочого тижня.

Крім того, начальниця відділу метеорологічних прогнозів УкрГМЦ Наталія Голеня повідомила, що на Україну насувається суттєве похолодання.

Вже впродовж найближчих вихідних температура повітря в багатьох областях може впасти до 20 градусів морозу, а згодом - навіть до -25.

При цьому морозна погода, за словами спеціаліста, може утримуватись практично впродовж першої декади лютого.

Читайте також, яке дивовижне природнє явище помітили українці під час сильних морозів у січні.