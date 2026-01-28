Февраль удивит температурой? Синоптики объяснили, каким может быть последний месяц зимы

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику февраля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Согласно обнародованной краткой климатической характеристике февраля, средняя месячная температура воздуха в Украине составляет:
Абсолютные минимумы температуры воздуха в течение последнего месяца зимы составляют:
При этом абсолютные максимумы температуры воздуха таковы:
Украинцам рассказали, что переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов по Цельсию - в сторону повышения - происходит обычно:
Среднее месячное количество осадков в течение февраля в Украине, согласно данным экспертов УкрГМЦ, составляет:
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в феврале 2026 года в Украине.
Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Уточняется, что для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей такие показатели - в пределах нормы.
"На остальной территории страны - на 1,5 градуса выше нормы", - добавили специалисты УкрГМЦ.
Между тем месячное количество осадков в течение февраля ожидается:
"Что в пределах нормы (80-120%)", - объяснили украинцам.
