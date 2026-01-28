Февраль удивит температурой? Синоптики объяснили, каким может быть последний месяц зимы

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о погоде в течение ближайших суток - где в Украине будут морозы сегодня и до конца рабочей недели.

Кроме того, начальница отдела метеорологических прогнозов УкрГМЦ Наталья Голеня сообщила, что на Украину надвигается существенное похолодание.

Уже в течение ближайших выходных температура воздуха во многих областях может упасть до 20 градусов мороза, а затем - даже до -25.

При этом морозная погода, по словам специалиста, может удерживаться практически в течение первой декады февраля.

