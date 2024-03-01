ua en ru
Пт, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева

Украина, Пятница 01 марта 2024 11:13
UA EN RU
Февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева Фото: Погода в Киеве в феврале была теплее нормы на 5 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в феврале в Киеве составляла 2,9 градуса тепла, что на 5,2 градуса выше климатической нормы. Нынешний февраль стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, за месяц было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Холоднее всего в столице было 20 февраля, когда минимальная температура под утро снизилась до 3,8 градуса мороза, а теплее всего - 29 февраля, когда максимальная температура достигла 12,1 градуса тепла, обновив температурный рекорд для этого дня.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 48 мм, или 123 % климатической нормы.

Погода в феврале

Напомним, в феврале в Украине установилась теплая погода. В начале месяца температура превышала норму на 7-10 градусов и соответствовала показателям начала апреля. В Киеве было обновлено несколько температурных рекордов.

Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, высокие температуры зимой в Украине - довольно частое явление в последние 20 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
Когда депутаты примут новый закон о мобилизации: что говорят в Раде
Когда депутаты примут новый закон о мобилизации: что говорят в Раде
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта