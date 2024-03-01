Февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева

Среднемесячная температура воздуха в феврале в Киеве составляла 2,9 градуса тепла, что на 5,2 градуса выше климатической нормы. Нынешний февраль стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

По данным климатологов, за месяц было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Холоднее всего в столице было 20 февраля, когда минимальная температура под утро снизилась до 3,8 градуса мороза, а теплее всего - 29 февраля, когда максимальная температура достигла 12,1 градуса тепла, обновив температурный рекорд для этого дня.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 48 мм, или 123 % климатической нормы.

Погода в феврале

Напомним, в феврале в Украине установилась теплая погода. В начале месяца температура превышала норму на 7-10 градусов и соответствовала показателям начала апреля. В Киеве было обновлено несколько температурных рекордов.

Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, высокие температуры зимой в Украине - довольно частое явление в последние 20 лет.