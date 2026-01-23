UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Люті морози послабнуть та потрохи труситиме сніг: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 23 січня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У п'ятницю, 23 січня, в Україні очікується поступове послаблення морозів. У низці регіонів пройде невеликий сніг, водночас на сході та північному сході опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні триватиме зміна синоптичної ситуації.

Атмосферний тиск і далі знижуватиметься, а холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу поступово відступатиме.

Натомість в Україну надходитиме значно тепліше і вологе повітря з Чорного моря та Балкан.

"Це зумовить захмарене небо, з якого в більшості областей труситиме невеликий сніг", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Там уточнили, що опади очікуються на заході, у південній частині, місцями на півночі та в центрі. На сході та північному сході день мине без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

  • Північний схід: вночі 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу;
  • Південь, Закарпаття та Прикарпаття: вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;

  • Інші регіони: вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі становитиме 7-9° морозу, вдень 5-7° морозу. На Київщині вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

Як відомо, 2026 рік в Україні розпочався з потужних снігопадів та лютих морозів. Проте, така погода не є аномальною для України, хоч зими останніми роками і стали теплими.

Чи повертаються в Україну суворі зими назавжди та чи загрожує Україні "сибірський вибух", який вже насувається на Європу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також синоптики назвали точну дату, коли в Україні чекати потепління.

А ще в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві