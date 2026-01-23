Люті морози послабнуть та потрохи труситиме сніг: прогноз погоди на сьогодні

Як відомо, 2026 рік в Україні розпочався з потужних снігопадів та лютих морозів. Проте, така погода не є аномальною для України, хоч зими останніми роками і стали теплими.

Чи повертаються в Україну суворі зими назавжди та чи загрожує Україні "сибірський вибух", який вже насувається на Європу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також синоптики назвали точну дату, коли в Україні чекати потепління.

А ще в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.