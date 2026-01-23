Лютые морозы ослабнут и понемногу будет трясти снег: прогноз погоды на сегодня

В пятницу, 23 января, в Украине ожидается постепенное ослабление морозов. В ряде регионов пройдет небольшой снег, в то же время на востоке и северо-востоке осадков не прогнозируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране будет продолжаться изменение синоптической ситуации.
Атмосферное давление и дальше будет снижаться, а холодный сухой воздух арктического происхождения с северо-востока постепенно будет отступать.
Зато в Украину будет поступать значительно теплее и влажный воздух с Черного моря и Балкан.
"Это обусловит облачное небо, с которого в большинстве областей будет трясти небольшой снег", - сообщили в Укргидрометцентре.
Там уточнили, что осадки ожидаются на западе, в южной части, местами на севере и в центре. На востоке и северо-востоке день пройдет без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
Другие регионы: ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.
В Киеве и области сегодня будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.
В столице температура ночью составит 7-9° мороза, днем 5-7° мороза. На Киевщине ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.
Как известно, 2026 год в Украине начался с мощных снегопадов и сильных морозов. Однако, такая погода не является аномальной для Украины, хотя зимы в последние годы и стали теплыми.
А еще в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.