RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Лютые морозы ослабнут и понемногу будет трясти снег: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 23 января (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 23 января, в Украине ожидается постепенное ослабление морозов. В ряде регионов пройдет небольшой снег, в то же время на востоке и северо-востоке осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране будет продолжаться изменение синоптической ситуации.

Атмосферное давление и дальше будет снижаться, а холодный сухой воздух арктического происхождения с северо-востока постепенно будет отступать.

Зато в Украину будет поступать значительно теплее и влажный воздух с Черного моря и Балкан.

"Это обусловит облачное небо, с которого в большинстве областей будет трясти небольшой снег", - сообщили в Укргидрометцентре.

Там уточнили, что осадки ожидаются на западе, в южной части, местами на севере и в центре. На востоке и северо-востоке день пройдет без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

  • Северо-восток: ночью 10-15° мороза, днем 5-10° мороза;
  • Юг, Закарпатье и Прикарпатье: ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла;

  • Другие регионы: ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В столице температура ночью составит 7-9° мороза, днем 5-7° мороза. На Киевщине ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

 

Как известно, 2026 год в Украине начался с мощных снегопадов и сильных морозов. Однако, такая погода не является аномальной для Украины, хотя зимы в последние годы и стали теплыми.

Возвращаются ли в Украину суровые зимы навсегда и грозит ли Украине "сибирский взрыв", который уже надвигается на Европу - читайте в материале РБК-Украина.

Также синоптики назвали точную дату, когда в Украине ждать потепления.

А еще в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в Киеве