Лютые морозы ослабнут и понемногу будет трясти снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране будет продолжаться изменение синоптической ситуации.

Атмосферное давление и дальше будет снижаться, а холодный сухой воздух арктического происхождения с северо-востока постепенно будет отступать.

Зато в Украину будет поступать значительно теплее и влажный воздух с Черного моря и Балкан.

"Это обусловит облачное небо, с которого в большинстве областей будет трясти небольшой снег", - сообщили в Укргидрометцентре.

Там уточнили, что осадки ожидаются на западе, в южной части, местами на севере и в центре. На востоке и северо-востоке день пройдет без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

Северо-восток: ночью 10-15° мороза, днем 5-10° мороза;

Юг, Закарпатье и Прикарпатье: ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла;

Другие регионы: ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В столице температура ночью составит 7-9° мороза, днем 5-7° мороза. На Киевщине ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.