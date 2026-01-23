ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Люті морози послабнуть та потрохи труситиме сніг: прогноз погоди на сьогодні

П'ятниця 23 січня 2026 07:00
UA EN RU
Люті морози послабнуть та потрохи труситиме сніг: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 23 січня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У п'ятницю, 23 січня, в Україні очікується поступове послаблення морозів. У низці регіонів пройде невеликий сніг, водночас на сході та північному сході опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні триватиме зміна синоптичної ситуації.

Атмосферний тиск і далі знижуватиметься, а холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу поступово відступатиме.

Натомість в Україну надходитиме значно тепліше і вологе повітря з Чорного моря та Балкан.

"Це зумовить захмарене небо, з якого в більшості областей труситиме невеликий сніг", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Там уточнили, що опади очікуються на заході, у південній частині, місцями на півночі та в центрі. На сході та північному сході день мине без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

  • Північний схід: вночі 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу;
  • Південь, Закарпаття та Прикарпаття: вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;

  • Інші регіони: вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

Люті морози послабнуть та потрохи труситиме сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі становитиме 7-9° морозу, вдень 5-7° морозу. На Київщині вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

Як відомо, 2026 рік в Україні розпочався з потужних снігопадів та лютих морозів. Проте, така погода не є аномальною для України, хоч зими останніми роками і стали теплими.

Чи повертаються в Україну суворі зими назавжди та чи загрожує Україні "сибірський вибух", який вже насувається на Європу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також синоптики назвали точну дату, коли в Україні чекати потепління.

А ще в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів