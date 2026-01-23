Люті морози послабнуть та потрохи труситиме сніг: прогноз погоди на сьогодні

У п'ятницю, 23 січня, в Україні очікується поступове послаблення морозів. У низці регіонів пройде невеликий сніг, водночас на сході та північному сході опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні в країні триватиме зміна синоптичної ситуації. Атмосферний тиск і далі знижуватиметься, а холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу поступово відступатиме. Натомість в Україну надходитиме значно тепліше і вологе повітря з Чорного моря та Балкан. "Це зумовить захмарене небо, з якого в більшості областей труситиме невеликий сніг", - повідомили в Укргідрометцентрі. Там уточнили, що опади очікуються на заході, у південній частині, місцями на півночі та в центрі. На сході та північному сході день мине без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря Північний схід: вночі 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу;

Південь, Закарпаття та Прикарпаття: вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;

Інші регіони: вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу. Погода у Києві У Києві та області сьогодні буде хмарно, очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі становитиме 7-9° морозу, вдень 5-7° морозу. На Київщині вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.