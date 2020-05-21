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Люстрация экс-сотрудников КГБ останется в законе Минюста

Новости » Политика     21.05.2020 - 17:13
Люстрация экс-сотрудников КГБ останется в законе Минюста
Фото: министр юстиции Денис Малюська (twitter.com/minjust_gov_ua)

Люстрированные экс-сотрудники КГБ смогут оспорить запрет в специальной комиссии

Министерство юстиции Украины в новом законе о люстрации предлагает оставить ограничения в отношении бывших сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время компенсаций: как власть решила изменить люстрацию в Украине".

Отметим, РБК-Украина удалось ознакомиться с ключевыми нормами нового люстрационного законопроекта. В частности, предлагается оставить запрет на доступ к органам власти для бывших сотрудников КГБ.

На сегодня от этого ограничения больше всего "страдают" сотрудники СБУ и Государственной пограничной службы. Дело в том, что часть из них училась и проходила службу во времена СССР в структурах КГБ. В то же время они смогут оспорить запрет в люстрационной комиссии после принятия нового закона.

Напомним, в новом законопроекта предлагается отмена люстрации бывшего руководства Коммунистической партии СССР. Эта инициатива исходит от Европейского суда по правам человека, который отметил неактуальность люстрации бывшей коммунистической власти.

Отметим, после люстрации на март 2016 года в органах СБУ работали 17 бывших сотрудников КГБ СССР. До люстрации в органах государственной безопасности числилось около 300 таких лиц.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины люстрацияМинистерство юстиции УкраиныКГБ
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