ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Люстрація екс-співробітників КДБ залишиться в законі Мін'юсту

Новини » Політика     21.05.2020 - 17:13
Люстрація екс-співробітників КДБ залишиться в законі Мін'юсту
Фото: міністр юстиції Денис Малюська (twitter.com/minjust_gov_ua)

Люстровані екс-співробітники КДБ зможуть оскаржити заборону в спеціальній комісії

Міністерство юстиції України в новому законі про люстрацію пропонує залишити обмеження щодо колишніх співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час компенсацій: як влада вирішила змінити люстрацію в Україні".

Зазначимо, РБК-Україна вдалося ознайомитися з ключовими нормами нового люстраційного законопроекту. Зокрема, пропонується залишити заборону на доступ до органів влади для колишніх співробітників КДБ.

На сьогодні від цього обмеження найбільше "страждають" співробітники СБУ та Державної прикордонної служби. Справа в тому, що частина з них вчилася і проходила службу у часи СРСР в структурах КДБ. В той же час вони зможуть оскаржити заборону в люстраційній комісії після прийняття нового закону.

Нагадаємо, в новому законопроекту пропонується скасування люстрації колишнього керівництва Комуністичної партії СРСР. Ця ініціатива виходить від Європейського суду з прав людини, який зазначив неактуальність люстрації колишньої комуністичної влади.

Зазначимо, після люстрації на березень 2016 року в органах СБУ працювали 17 колишніх співробітників КДБ СРСР. До люстрації в органах державної безпеки значилося близько 300 таких осіб.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України люстрацияМіністерство юстиції УкраїниКГБ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся