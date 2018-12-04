ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Люксембурзі готуються легалізувати марихуану

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 22:40
У Люксембурзі готуються легалізувати марихуану
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вживання марихуани планують зробити легальним до 2023 року

У Люксембурзі три політичні партії, які найближчим часом сформують правлячу коаліцію, узгодили кроки, необхідні для легалізації марихуани в рекреаційних цілях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Мова йде про ліберальну Демократичну партію, Люксембурзьку соціальну робітничу партію і "зелених". Політики пропонують легалізувати виробництво, придбання, зберігання і використання марихуани повнолітніми для зняття стресу.

Зазначається, що прибуток від продажу наркотичного засобу на вимогу уряду буде інвестовано в боротьбу з наркозалежністю.

Як очікується, законодавчо нова ініціатива буде в деталях опрацьована і повністю оформлена до наступних виборів, які відбудуться в 2023 році.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному, читанні затвердив 30 листопада законопроект щодо захисту громадян від шкідливого впливу від вживання марихуани, підготовлений МВС. 

Крім того, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що уряд Чехії не підтримає легалізацію вирощування і зберігання конопель для особистих потреб.

Раніше РБК-Україна повідомляв, що в Канаді 17 жовтня 2018 року набув чинності закон, який легалізував зберігання і вживання марихуани.

У Грузії посилили обмеження щодо вживання марихуани Уряд Чехії не підтримає легалізацію вирощування конопель для особистих потреб, - Бабіш
Новини України наркотикиЛюксембурглегализация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся