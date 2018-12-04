У Люксембурзі готуються легалізувати марихуану

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Вживання марихуани планують зробити легальним до 2023 року

У Люксембурзі три політичні партії, які найближчим часом сформують правлячу коаліцію, узгодили кроки, необхідні для легалізації марихуани в рекреаційних цілях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Мова йде про ліберальну Демократичну партію, Люксембурзьку соціальну робітничу партію і "зелених". Політики пропонують легалізувати виробництво, придбання, зберігання і використання марихуани повнолітніми для зняття стресу.

Зазначається, що прибуток від продажу наркотичного засобу на вимогу уряду буде інвестовано в боротьбу з наркозалежністю.

Як очікується, законодавчо нова ініціатива буде в деталях опрацьована і повністю оформлена до наступних виборів, які відбудуться в 2023 році.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному, читанні затвердив 30 листопада законопроект щодо захисту громадян від шкідливого впливу від вживання марихуани, підготовлений МВС.

Крім того, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що уряд Чехії не підтримає легалізацію вирощування і зберігання конопель для особистих потреб.

Раніше РБК-Україна повідомляв, що в Канаді 17 жовтня 2018 року набув чинності закон, який легалізував зберігання і вживання марихуани.