Люксембург виділив третій значний пакет допомоги на відновлення енергетики України

Люксембург передав Україні черговий внесок у розмірі 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.
За даними Міненерго, це вже третій фінансовий внесок країни на підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури.
"Підтримка з боку Люксембургу є важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми в умовах постійних ворожих обстрілів. Ця допомога дає змогу оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти", - зазначив заступник міністра енергетики Роман Андарак.
Також зазначається, що у 2024 році Люксембург перерахував 2 млн євро, а в червні 2025 року – ще 10 млн євро. Залучені кошти, зокрема, були спрямовані на відновлення енергооб’єктів у Харківській області, що постраждали внаслідок російських атак.
Наразі Міненерго спільно з секретаріатом Енергетичного співтовариства працює над залученням додаткових ресурсів для фінансування погоджених у 2025 році потреб енергетичних компаній. Донори поінформували про плани перерахувати до фонду ще 350 млн євро.
"Міністерство енергетики України висловлює вдячність уряду Люксембургу за послідовну підтримку та солідарність з Україною у протистоянні енергетичному терору з боку РФ", - додали у Міненерго.
З 2022 року Фонд енергетичної підтримки України став ключовим механізмом, який допомагає країні тримати енергосистему на плаву під час масованих російських атак.
Завдяки йому вже профінансовано сотні закупівель обладнання для генерації, розподілу та ремонтних робіт.
Зокрема, 4 грудня стало відомо, що Німеччина виділяє Україні 100 млн євро на ремонт енергосистеми. Кошти через банк розвитку KfW буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України.