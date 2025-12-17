Люксембург выделил третий значительный пакет помощи на восстановление энергетики Украины

Люксембург передал Украине очередной взнос в размере 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
По данным Минэнерго, это уже третий финансовый вклад страны в поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры.
"Поддержка со стороны Люксембурга является важным вкладом в усиление устойчивости украинской энергосистемы в условиях постоянных вражеских обстрелов. Эта помощь позволяет оперативно восстанавливать поврежденные объекты", - отметил заместитель министра энергетики Роман Андарак.
Также отмечается, что в 2024 году Люксембург перечислил 2 млн евро, а в июне 2025 года - еще 10 млн евро. Привлеченные средства, в частности, были направлены на восстановление энергообъектов в Харьковской области, пострадавших в результате российских атак.
Сейчас Минэнерго совместно с секретариатом Энергетического сообщества работает над привлечением дополнительных ресурсов для финансирования согласованных в 2025 году потребностей энергетических компаний. Доноры проинформировали о планах перечислить в фонд еще 350 млн евро.
"Министерство энергетики Украины выражает благодарность правительству Люксембурга за последовательную поддержку и солидарность с Украиной в противостоянии энергетическому террору со стороны РФ", - добавили в Минэнерго.
С 2022 года Фонд энергетической поддержки Украины стал ключевым механизмом, который помогает стране держать энергосистему на плаву во время массированных российских атак.
Благодаря ему уже профинансированы сотни закупок оборудования для генерации, распределения и ремонтных работ.
В частности, 4 декабря стало известно, что Германия выделяет Украине 100 млн евро на ремонт энергосистемы. Средства через банк развития KfW будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины.