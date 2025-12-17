Люксембург выделил третий значительный пакет помощи на восстановление энергетики Украины

По данным Минэнерго, это уже третий финансовый вклад страны в поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

"Поддержка со стороны Люксембурга является важным вкладом в усиление устойчивости украинской энергосистемы в условиях постоянных вражеских обстрелов. Эта помощь позволяет оперативно восстанавливать поврежденные объекты", - отметил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

Также отмечается, что в 2024 году Люксембург перечислил 2 млн евро, а в июне 2025 года - еще 10 млн евро. Привлеченные средства, в частности, были направлены на восстановление энергообъектов в Харьковской области, пострадавших в результате российских атак.

Сейчас Минэнерго совместно с секретариатом Энергетического сообщества работает над привлечением дополнительных ресурсов для финансирования согласованных в 2025 году потребностей энергетических компаний. Доноры проинформировали о планах перечислить в фонд еще 350 млн евро.

"Министерство энергетики Украины выражает благодарность правительству Люксембурга за последовательную поддержку и солидарность с Украиной в противостоянии энергетическому террору со стороны РФ", - добавили в Минэнерго.