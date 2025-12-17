Люксембург виділив третій значний пакет допомоги на відновлення енергетики України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

За даними Міненерго, це вже третій фінансовий внесок країни на підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури.

"Підтримка з боку Люксембургу є важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми в умовах постійних ворожих обстрілів. Ця допомога дає змогу оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти", - зазначив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Також зазначається, що у 2024 році Люксембург перерахував 2 млн євро, а в червні 2025 року – ще 10 млн євро. Залучені кошти, зокрема, були спрямовані на відновлення енергооб’єктів у Харківській області, що постраждали внаслідок російських атак.

Наразі Міненерго спільно з секретаріатом Енергетичного співтовариства працює над залученням додаткових ресурсів для фінансування погоджених у 2025 році потреб енергетичних компаній. Донори поінформували про плани перерахувати до фонду ще 350 млн євро.

"Міністерство енергетики України висловлює вдячність уряду Люксембургу за послідовну підтримку та солідарність з Україною у протистоянні енергетичному терору з боку РФ", - додали у Міненерго.