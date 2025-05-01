Люксембург виділить по 10 млн євро на енергетику та оборонний сектор України

"Важливим практичним результатом сьогоднішнього візиту є рішення Люксембургу виділити у 2025 році 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України", - сказав Сибіга.

За його словами, кошти енергетичного фонду будуть спрямовані на критичні потреби від закупівлі обладнання та пального до модернізації енергетичної інфраструктури.

"Надзвичайно важливо для нас показати нашу підтримку вам, що ми підтримуємо державу, українську оборону, і ми будемо разом захищати свободу та міць наших держав", - зазначила міністр оборони Люксембургу.

Вона нагадала, що Люксембург значно підтримав оборонний сектор України під час війни з Росією.

"Цього року, за моєю рекомендацією, частина бюджету була окремо присвячена допомозі, гуманітарній допомозі для України, йдеться про 80 млн євро. І я рада оголосити, що зараз ми маємо також додаткові 10 млн на оборонний сектор", - додала Бакес.