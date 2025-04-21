Люксембург і Ісландія передали Україні техніку на 2 млн євро для покращення зв’язку в ЗСУ

Україна отримала від так званої IT-коаліції поставку обладнання загальною вартістю майже 2 мільйони євро. Допомогу для ЗСУ профінансували Люксембург та Ісландія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Європейські партнери передали Міністерству оборони України засоби, необхідні для покращення зв'язку українських військових на фронті. До них увійшли:

3 288 точок доступу різних моделей

500 маршрутизаторів

460 зарядних станцій із сонячними панелями

872 телефони.

"Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення", - зазначила з приводу підтримки заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Слід додати, що це вже третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 мільйона євро, а в лютому - на 7.5 мільйона євро.

Що відомо про ІТ-коаліцію

ІТ-коаліція - це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України, що проводиться у "форматі Рамштайн. Вона підтримує Збройні сили України та Міноборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції - Естонія та Люксембург.

Підтримка України Люксембургом та Ісландією

Нагадаємо, минулого року Люксембург також долучився до ініціативи Коаліції дронів, створеної з метою розвитку промислового виробництва FPV-дронів в Україні та на Заході.