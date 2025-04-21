Люксембург і Ісландія передали Україні техніку на 2 млн євро для покращення зв’язку в ЗСУ
Україна отримала від так званої IT-коаліції поставку обладнання загальною вартістю майже 2 мільйони євро. Допомогу для ЗСУ профінансували Люксембург та Ісландія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Європейські партнери передали Міністерству оборони України засоби, необхідні для покращення зв'язку українських військових на фронті. До них увійшли:
- 3 288 точок доступу різних моделей
- 500 маршрутизаторів
- 460 зарядних станцій із сонячними панелями
- 872 телефони.
"Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення", - зазначила з приводу підтримки заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Слід додати, що це вже третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 мільйона євро, а в лютому - на 7.5 мільйона євро.
Що відомо про ІТ-коаліцію
ІТ-коаліція - це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України, що проводиться у "форматі Рамштайн. Вона підтримує Збройні сили України та Міноборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції - Естонія та Люксембург.
Підтримка України Люксембургом та Ісландією
Нагадаємо, минулого року Люксембург також долучився до ініціативи Коаліції дронів, створеної з метою розвитку промислового виробництва FPV-дронів в Україні та на Заході.
Також у липні минулого року Україна та Велике Герцогство Люксембург підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Підписання відбулося у Вашингтоні.
В угоді вказано, що Люксембург надаватиме військову підтримку Україні, як у сухопутній та повітряній, так і в кіберелектромагнітній сферах. І продовжить надавати довгострокову підтримку у оснащенні та навчанні, включно з підготовкою інструкторів та навчанням Сил безпеки й оборони України в межах Місії ЄС.
Своєю чергою, Ісландія цього року вже перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 млн євро. Загальний внесок країни до цього фонду становить більше 5,6 млн євро.
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