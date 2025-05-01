Люксембург выделит по 10 млн евро на энергетику и оборонный сектор Украины

"Важным практическим результатом сегодняшнего визита является решение Люксембурга выделить в 2025 году 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины", - сказал Сибига.

По его словам, средства энергетического фонда будут направлены на критические потребности от закупки оборудования и топлива до модернизации энергетической инфраструктуры.

"Чрезвычайно важно для нас показать нашу поддержку вам, что мы поддерживаем государство, украинскую оборону, и мы будем вместе защищать свободу и мощь наших государств", - отметила министр обороны Люксембурга.

Она напомнила, что Люксембург значительно поддержал оборонный сектор Украины во время войны с Россией.

"В этом году, по моей рекомендации, часть бюджета была отдельно посвящена помощи, гуманитарной помощи для Украины, речь идет о 80 млн евро. И я рада объявить, что сейчас мы имеем также дополнительные 10 млн на оборонный сектор", - добавила Бакес.