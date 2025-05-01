Люксембург выделит по 10 млн евро на энергетику и оборонный сектор Украины

В этом году Люксембург внесет 10 млн евро в Фонд поддержки украинской энергетики. Такую же сумму страна выделит на оборонный сектор Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга Ксавье Беттелем и Юрико Бакес.
"Важным практическим результатом сегодняшнего визита является решение Люксембурга выделить в 2025 году 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины", - сказал Сибига.
По его словам, средства энергетического фонда будут направлены на критические потребности от закупки оборудования и топлива до модернизации энергетической инфраструктуры.
"Чрезвычайно важно для нас показать нашу поддержку вам, что мы поддерживаем государство, украинскую оборону, и мы будем вместе защищать свободу и мощь наших государств", - отметила министр обороны Люксембурга.
Она напомнила, что Люксембург значительно поддержал оборонный сектор Украины во время войны с Россией.
"В этом году, по моей рекомендации, часть бюджета была отдельно посвящена помощи, гуманитарной помощи для Украины, речь идет о 80 млн евро. И я рада объявить, что сейчас мы имеем также дополнительные 10 млн на оборонный сектор", - добавила Бакес.
Напомним, недавно Украина получила от так называемой IT-коалиции поставку оборудования общей стоимостью почти 2 миллиона евро. Помощь для ВСУ профинансировали Люксембург и Исландия.
В прошлом году Люксембург также присоединился к инициативе Коалиции дронов, созданной с целью развития промышленного производства FPV-дронов в Украине и на Западе.
Также в июле прошлого года Украина и Люксембург подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание состоялось в Вашингтоне.
В соглашении указано, что Люксембург будет оказывать военную поддержку Украине, как в сухопутной и воздушной, так и в киберелектромагнитной сферах. И продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении, включая подготовку инструкторов и обучение Сил безопасности и обороны Украины в рамках Миссии ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.