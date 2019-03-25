Люксембург закликає Росію вплинути на "ЛДНР"

Фото: Жан Ассельборн (flickr.com partyofeuropeansocialists)

За останні роки Люксембург надав Україні допомоги більш ніж на 2,5 млн євро

Міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн закликає Росію вплинути на "ЛДНР" для відновлення миру на Донбасі. Про це він сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Люксембург підтримує територіальну цілісність України.

"Ми у Люксембурзі співчуваємо Україні і дуже переймаємося турботами України. Ми також залишаємося прибічниками цілісності, суверенітету та єдності України . Два роки тому я також був у Києві. Я також був у Широкіно. Я також не забуду ці звуки, які там почув", - розказав глава МЗС Люксембургу.

Ассельборн вважає, що РФ має вплинути на "ЛНР/ДНР".

"Росія має вжити заходи і вплинути на так звані республіки "ДНР" і "ЛНР", щоб там відновився мир. Ми виступаємо рішуче за те, щоб ніколи не було визнання анексії Криму. Ми виступаємо за звільнення усіх заручників та їх повернення в Україну", - повідомив він.

При цьому Клімкін додав, що в ході зустрічі було обговорено питання звільнення українських політв'язнів.

"Ми обговорювали багато іншим тем і зокрема ситуацію на території окупованого Криму. Жан повідомив, що тисне на опонентів із РФ щодо звільнення наших політв'язнів та заручників", - зазначив український міністр.

Крім того, глава МЗС України поінформував, що за останні роки Люксембург надав Україні допомоги більш ніж на 2,5 млн євро.

"Ми сьогодні обговорили економічне співробітництво. У нас непогані економічні показники. Люксембург - це дев'ятий інвестор в економіку України, але ми б хотіли, звичайно, більше. І сьогодні ми про це поговорили. Але головні теми сьогодні: російська агресія, окупація Донбасу та Криму", - сказав він.

Клімкін зазначив, що Люксембург завжди підтримував Україну.

"За останні роки Люксембург надав Україні допомоги більш ніж на 2,5 млн євро", - додав міністр.

Він подякував Люксембургу за послідовний тиск та санкції проти Росії.

"Жан один з досвідчених міністрів закордонних справ ЄС. Я хочу подякувати йому особисто за його позицію", - резюмував Клімкін.

Нагадаємо, в понеділок Україна запропонувала Росії 30 березня провести обмін полонених 25 українців на 25 засуджених в Україні росіян.

Як писало РБК-Україна, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на сьогодні обміну полоненими на Донбасі за формулою "всіх на всіх" перешкоджає різний підхід сторін до цього питання.