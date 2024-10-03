Люксембург приєднався до коаліції дронів

Коаліція дронів

Цього року союзники України створили Коаліцію дронів, метою якої є постачання безпілотників українським військовим для захисту від російської агресії.

Коаліцію очолюють Латвія та Велика Британія. Латвія надає полігони та промислові потужності для тестування дронів, що дозволяє постійно вдосконалювати ці технології.

Велика Британія, зі свого боку, оголосила конкурс на розробку та закупівлю дронів з видом від першої особи (FPV), на який уже подано 265 заявок.

Країни-партнери, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого використовуються для спільних закупівель безпілотників для українських захисників.

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