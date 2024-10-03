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Люксембург присоединился к коалиции дронов

Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Люксембург присоединился к инициативе коалиции дронов, созданной с целью развития промышленного производства FPV-дронов в Украине и на Западе. Люксембург стал 17-м партнером в рамках этой коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, эта инициатива призвана создать технологическое преимущество над врагом в долгосрочной перспективе.

Коалиция дронов была основана в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн", по инициативе Латвии и при координации Великобритании. За это время Украина получила тысячи дронов от стран-партнеров.

На аккумулированные в рамках Коалиции 50 миллионов евро планируется закупить от 20 000 до 30 тысяч дополнительных дронов. В сентябре украинские производители получили возможность принять участие в международных тендерах на поставку FPV-дронов и дронов-перехватчиков.

Коалиция дронов

В этом году союзники Украины создали Коалицию дронов, целью которой является снабжение беспилотников украинским военным для защиты от российской агрессии.

Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания. Латвия предоставляет полигоны и промышленные мощности для тестирования дронов, что позволяет постоянно совершенствовать эти технологии.

Великобритания, со своей стороны, объявила конкурс на разработку и закупку дронов с видом от первого лица (FPV), на который уже подано 265 заявок.

Входящие в коалицию страны-партнеры создали общий фонд, средства из которого используются для совместных закупок беспилотников для украинских защитников.

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