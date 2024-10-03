Люксембург присоединился к коалиции дронов

Коалиция дронов

В этом году союзники Украины создали Коалицию дронов, целью которой является снабжение беспилотников украинским военным для защиты от российской агрессии.

Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания. Латвия предоставляет полигоны и промышленные мощности для тестирования дронов, что позволяет постоянно совершенствовать эти технологии.

Великобритания, со своей стороны, объявила конкурс на разработку и закупку дронов с видом от первого лица (FPV), на который уже подано 265 заявок.

Входящие в коалицию страны-партнеры создали общий фонд, средства из которого используются для совместных закупок беспилотников для украинских защитников.

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