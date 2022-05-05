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Люксембург предоставил Украине оружие стоимостью 50 млн евро

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 21:33
Люксембург предоставил Украине оружие стоимостью 50 млн евро Фото: премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель (Olivier Matthys/Pool via REUTERS)
Автор: РБК-Украина

Люксембург передал украинской стороне вооружение, общая стоимость которого достигает 50 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.

“Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонительным вооружением стоимостью 50 млн евро", - заявил он.

При этом, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.

"Мы продолжим сотрудничать со всеми нашими партнерами для реагирования на глобальные последствия войны и учитывая дальнейшее восстановление Украины", - резюмировал Беттель.

Напомним, что Литва практически исчерпала свои ресурсы по поставкам военной помощи Украине для отражения российской агрессии. Теперь она будет закупать оружие для Киева.

Также правительство Германии приняло решение о поставке Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000 из запасов Бундесвера. Берлин поставит семь систем бронированного артиллерийского орудия.

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