Люксембург надав Україні зброю вартістю 50 млн євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Беттеля .

"На додачу до нашої гуманітарної допомоги Люксембург виділив загалом 100 млн євро для прийому біженців на національному рівні, а також підтримав українську армію оборонним озброєнням вартістю 50 млн євро", - заявив він.

При цьому з початку російського вторгнення Люксембург виділив також 3 млн євро гуманітарної допомоги Україні, а також поставив 50 тонн медичного та протипожежного обладнання.

"Ми продовжимо співпрацювати з усіма нашими партнерами для реагування на глобальні наслідки війни та з огляду на подальше відновлення України", - резюмував Беттель.