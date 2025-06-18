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Людям з інвалідністю повертатимуть гроші за переобладнання авто: деталі

Середа 18 червня 2025 08:00
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Людям з інвалідністю повертатимуть гроші за переобладнання авто: деталі В Україні запровадять нові ініціативи для людей з інвалідністю (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні планують запровадити компенсацію за технічне переобладнання особистих автомобілів для керування людьми з інвалідністю. Це сприятиме їхній інтеграції в суспільне життя, поверненню їхньої мобільності та незалежності.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

Нові ініціативи для людей з інвалідністю

Україна на 18-й сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю у Нью-Йорку представила свої соціальні ініціативи. Зокрема, у нас хочуть запровадити компенсацію за технічне переобладнання особистих автомобілів для керування людьми з інвалідністю, аби сприяти їхній інтеграції у суспільство.

Також на конференції презентували концепцію забезпечення спеціально обладнаних автомобілів для перевезення людей та дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. До 2028 року в Україні планують забезпечити 1300 громад спеціалізованим автотранспортом. Це дозволить людям з інвалідністю вільно пересуватись.

"Ми активно працюємо над посиленням інноваційного фінансування, щоб люди з інвалідністю отримували ефективнішу, гнучкішу і результативнішу підтримку, яка відповідає індивідуальним потребам. Ми фокусуємося на переході від моделі допомоги до моделі інвестування, від потреб людини - до рівних прав та можливостей, від утримання - до самостійності в повсякденному житті", - зазначив заступник Міністра соціальної політики Володимир Василенко.

Людям з інвалідністю повертатимуть гроші за переобладнання авто: деталіУ 1300 громадах з'явиться спеціалізований транспорт (фото: Freepik)

У межах Конференції українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей з представниками інших країн і долучилася до додаткових заходів. Обговорювалися перспективи обміну досвідом і розширення співпраці у сферах реабілітації людей з інвалідністю, їхнього працевлаштування, соціальної інтеграції, забезпечення протезами й іншими засобами підтримки. Також ішлося про деінституалізацію та розвиток послуги підтриманого проживання.

Українська сторона подякувала міжнародним партнерам за сприяння у впровадженні змін у системі підтримки осіб з інвалідністю, а також за допомогу у забезпеченні рівного доступу до якісних послуг, освіти, праці та достойних умов життя.

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Раніше ми писали про те, що в Україні проведуть перевірки рішень медико-соціальних експертиз щодо чоловіків, яким надали статус інвалідності ІІ та ІІІ груп після початку повномасштабної війни.

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