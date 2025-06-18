Людям с инвалидностью будут возвращать деньги за переоборудование авто: детали

В Украине планируют ввести компенсацию за техническое переоборудование личных автомобилей для управления людьми с инвалидностью. Это будет способствовать их интеграции в общественную жизнь, возвращению их мобильности и независимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал" .

Новые инициативы для людей с инвалидностью

Украина на 18-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью в Нью-Йорке представила свои социальные инициативы. В частности, у нас хотят ввести компенсацию за техническое переоборудование личных автомобилей для управления людьми с инвалидностью, чтобы способствовать их интеграции в общество.

Также на конференции презентовали концепцию обеспечения специально оборудованных автомобилей для перевозки людей и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. До 2028 года в Украине планируют обеспечить 1300 громад специализированным автотранспортом. Это позволит людям с инвалидностью свободно передвигаться.

"Мы активно работает над усилением инновационного финансирования, чтобы люди с инвалидностью получали более эффективную, гибкую и результативную поддержку, которая соответствует индивидуальным потребностям. Мы фокусируемся на переходе от модели помощи к модели инвестирования, от потребностей человека - к равным правам и возможностям, от содержания - к самостоятельности в повседневной жизни", - отметил заместитель Министра социальной политики Владимир Василенко.

В 1300 громадах появится специализированный транспорт (фото: Freepik)

В рамках Конференции украинская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями других стран и присоединилась к дополнительным мероприятиям. Обсуждались перспективы обмена опытом и расширения сотрудничества в сферах реабилитации людей с инвалидностью, их трудоустройства, социальной интеграции, обеспечения протезами и другими средствами поддержки. Также речь шла о деинституализации и развитии услуги поддержанного проживания.

Украинская сторона поблагодарила международных партнеров за содействие во внедрении изменений в системе поддержки лиц с инвалидностью, а также за помощь в обеспечении равного доступа к качественным услугам, образованию, труду и достойным условиям жизни.