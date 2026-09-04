Людську еволюцію хочуть переписати: вчені пропонують радикально змінити рід Homo

Науковці з Університету Монаша пропонують кардинально змінити класифікацію предків людини та включити усі види останніх 4-5 мільйонів років до роду Homo.

Про це пише РБК-Україна , спираючись на свіжі дослідження, опубліковані у журналі American Journal of Biological Anthropology .

Чому старі межі еволюції більше не працюють?

Традиційна наука зображувала еволюцію людини як чітку послідовність видів: від людиноподібних мавп через австралопітеків до Homo sapiens. Проте нові викопні знахідки та генетичні аналізи доводять, що межі між цими групами фактично зникли.

Дослідник доктор Іан Таул зазначає, що накопичені докази роблять нинішню таксономію неефективною. Це стосується як видів, віднесених до Homo, так і до Australopithecus та Paranthropus, які жили протягом останніх 5 мільйонів років.

Крах традиційних критеріїв Homo

Раніше представників роду Homo визначали за конкретними ознаками, проте сучасні наукові відкриття перекреслили ці правила.

Великий мозок більше не є обов'язковим критерієм, адже деякі визнані види Homo мали дуже малий об'єм мозку.

Складне використання знарядь праці та витончена поведінка були притаманні також представникам Paranthropus та Australopithecus.

Анатомічні та екологічні відмінності, які раніше вважалися принциповими, виявилися розмитими.

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Що змінить розширення роду Homo?

Сучасна таксономія прагне групувати види за спільним походженням. Антропологи вважають, що об'єднання видів Australopithecus та Paranthropus під єдиною назвою Homo дозволить створити більш стабільну систему.

Це позбавить науковців потреби постійно переписувати межі родоводу людини при появі нових викопних решток і дасть змогу детальніше описати складний та нелінійний шлях розвитку всього людського виду.