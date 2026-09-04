Человеческую эволюцию хотят переписать: ученые предлагают радикально изменить род Homo

Ученые из Университета Монаша предлагают кардинально изменить классификацию предков человека и включить все виды последних 4-5 миллионов лет в род Homo.

Об этом пишет РБК-Украина , опираясь на свежие исследования, опубликованные в журнале American Journal of Biological Anthropology .

Почему старые пределы эволюции больше не работают?

Традиционная наука изображала эволюцию человека как четкую последовательность видов: от человекообразных обезьян через австралопитеков до Homo sapiens. Однако новые ископаемые находки и генетические анализы доказывают, что границы между этими группами фактически исчезли.

Исследователь доктор Иан Таул отмечает, что накопленные доказательства делают нынешнюю таксономию неэффективной. Это касается как видов, отнесенных к Homo, так и Australopithecus и Paranthropus, живших в течение последних 5 миллионов лет.

Крах традиционных критериев Homo

Ранее представителей рода Homo определяли по конкретным признакам, однако современные научные открытия перечеркнули эти правила.

Большой мозг больше не является обязательным критерием, ведь некоторые признанные виды Homo имели очень малый объем мозга.

Сложное использование орудий труда и изощренное поведение присущи также представителям Paranthropus и Australopithecus.

Анатомические и экологические различия, которые ранее считались принципиальными, оказались размытыми .

Читайте больше: Древний вид людей оставил свой ДНК у нас: что доказали ученые

Что изменит расширение рода Homo?

Современная таксономия стремится группировать виды по общему происхождению. Антропологи считают, что объединение видов Australopithecus и Paranthropus под единственным названием Homo позволит создать более стабильную систему.

Это лишит ученых потребности постоянно переписывать границы родословной человека при появлении новых ископаемых останков и позволит подробнее описать сложный и нелинейный путь развития всего человеческого вида.