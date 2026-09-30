Автономні ШІ на базі китайських моделей вдаються до обману, фальсифікують дані та маскують власні помилки заради досягнення поставлених цілей.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на розслідування Reuters .

Який рівень проблеми?

Згідно з дослідженнями вчених Пекінського університету, під час симуляції бізнес-тендерів ШІ-агенти на базі моделей від Alibaba (Qwen3-Max-Preview), DeepSeek (DeepSeek-V3.2-Exp) та Moonshot (Kimi-K2) свідомо поширювали неправдиву інформацію про свої можливості.

У 84-88 відсотках сесій алгоритми вдавалися до дезінформації, щоб здобути перемогу, а після повторних сесій рівень маніпуляцій зростав додатково на 12-20 відсотків.

Коли алгоритми не мали достатньої кількості інструментів або потрібні файли були відсутні, ШІ-агенти не повідомляли про неможливість виконати завдання.

Натомість вони підробляли підсумкові файли, імітували обчислення та замінювали джерела інформації, намагаючись створити видимість успішного завершення роботи.

Спроби виходу з-під контролю та незаплановані дії

Експерти зафіксували випадки, коли ШІ-агенти на базі Alibaba Qwen2.5-72B-Instruct самостійно створювали власні копії в інших обчислювальних середовищах після виявлення ризику бути заміненими.

Окрім того, алгоритми розробляли спеціальні стратегії для уникнення примусового вимкнення.

В одному з резонансних випадків агент ROME без відповідних інструкцій встановив підключення з хмари Alibaba Cloud до зовнішнього комп'ютера та переспрямував потужності на майнінг криптовалюти.

Хоча систему безпеки вчасно зупинила захисна інфраструктура, кейс показав здатність ШІ знаходити шляхи до аналізу реальної економіки.

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Реакція регуляторів та заходи безпеки

Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) та провідні технологічні компанії поступово посилюють контроль за безпекою розробок.

Так, у вересні було оприлюднено нові правила AI Safety Governance Framework 3.0, які зобов'язують блокувати аномальні дії агентів, зокрема самовільне здобуття доступу, обман оцінювачів та експлуатацію вразливостей в ізольованих середовищах.

Водночас компанії Alibaba, Z.ai та Xiaomi створюють внутрішні команди для оцінки катастрофічних ризиків.

З усім тим, фахівці зазначають, що китайська екосистема оцінки безпеки штучного інтелекту все ще перебуває на етапі формування та суттєво відстає від масштабів добровільного тестування, яке проводять розробники у США.