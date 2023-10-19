Людмила Кіченок виступить у парному Підсумковому турнірі WTA

31-річна українка виступатиме в першому за чотири роки парному підсумковому змаганні сезону – WTA Elite Trophy. Турнір наприкінця жовтня прийме китайський Чжухай.

Кіченок гратиме в парі з норвежкою Ульрікке Ейкері. Досвідчена скандинавка йде на 39-й сходинці рейтингу WTA в парному розряді. Натомість українська тенісистка наразі посідає 28-ме місце.

Суперницями пари Кіченок з Ейкері стануть ще 5 дуетів. Спершу вони зіграють груповий етап у двох трійках, а переможці кожної з груп вийдуть у фінал змагань. Жереб турніру проведуть згодом.

Усі учасники WTA Elite Trophy-2023:

Людмила Кіченок/Ульрікке Ейкері

Алділа Сутджиаді/Мію Като

Марі Бузкова/Сара Соррібес Тормо

Сюй Іфань/Ван Сію

Цзян Сіньюй/Тан Цяньхуей

Вероніка Кудерметова/Беатріс Хаддад Майя

Людмила Кіченок на WTA Elite Trophy

Українка захищатиме завойований у 2019 році, ще до пандемії коронавірусу, титул. Загалом Кіченок двічі грала у фіналах Чжухая.

У 2018 році вона тріумфувала в парі зі сестрою Надією. У двох сетах вони здолали дует японки Аяоми та білоруски Морозової (6:4, 3:6, 10:7). Натомість рік потому Кіченок здобула перемогу в дуеті зі словенкою Андреєю Клепач. Цього разу вдалося перемогти дует китаянок Ін'їн-Чжаосюань (6:3, 6:3).