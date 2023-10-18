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Українка Снігур на характері пробилася в чвертьфінал Transylvania Open

Клуж-Напока, Середа 18 жовтня 2023 14:59
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Українка Снігур на характері пробилася в чвертьфінал Transylvania Open Фото: Дарія Снігур виграла два матчі в Клужі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняна тенісистка Дарія Снігур у трьох сетах здолала німкеню Анну-Лену Фрідзам у другому колі змагань у Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Transylvania Open, 2-й раунд

Снігур – Фрідзам – 2:1 (6:0, 1:6, 6:4)

21-річна українка шокувала впевненістю в першій партії. Снігур просто знищила опонентку, закривши сет усього за 21 хвилину. Більше того, вона не віддала Фрідзам жодного гейму, оформила три брейки та повісила "бублик" досдвіченішій тенісистці.

Утім, німкеня швидко опустила Снігур на землю. У другій партії українська тенісистка програла на власній подачі в другому геймі та надала Фрідзам гандикап. Та ним сповна скористалася. Дозволивши Снігур оформити зворотний брейк, четверта ракетка Німеччини відповіла своїм спуртом і зрівняла рахунок за сетами.

Нарешті вирішальний сет ознаменувався гойдалками. Українка то вела 2:0, то дозволила Фрідзам зрівняти рахунок (2:2). Та поступово Снігур заволоділа ініціативою повністю. Завершити матч вона могла ще в десятому геймі, але німкеня відіграла два матчболи. Але на своїй подачі зупинити українську тенісистку не спромоглася.

У наступному колі Снігур зустрінеться з переможницею протистояння Корпач – Барредж. Поєдинок німецької та британської тенісисток запланований на четвер, 19 жовтня. Призовий фонд турніру в Клужі склав понад 250 тисяч доларів.

До слова, напередодні Завацька перемогою в Монастірі перервала серію невдач на 1,5 роки.

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