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Людмила Киченок выступит в парном Итоговом турнире WTA

Фото: Людмила Киченок выиграла последний WTA Elite Trophy (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок завоевала путевку в малый Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Она сыграет в парном разряде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

31-летняя украинка будет выступать в первом за четыре года парном итоговом соревновании сезона – WTA Elite Trophy. Турнир в конце октября и примет китайский Чжухай.

Киченок сыграет в паре с норвежкой Ульрикке Эйкери. Опытная скандинавка идет на 39-й строчке рейтинга WTA в парном разряде. Зато украинская теннисистка занимает 28-е место.

Соперницами пары Киченок с Эйкер станут еще 5 дуэтов. Сначала они сыграют групповой этап в двух тройках, а победители каждой группы выйдут в финал соревнований. Жребий турнира проведут впоследствии.

Все участники WTA Elite Trophy-2023:

  • Людмила Киченок/Ульрикке Эйкери
  • Алдила Сутджиади/Мию Като
  • Мари Бузкова/Сара Соррибес Тормо
  • Сюй Ифань/Ван Сию
  • Цзян Синьюй/Тан Цяньхуэй
  • Вероника Кудерметова/Беатрис Хаддад Майя

 

Людмила Киченок на WTA Elite Trophy

Украинка будет защищать завоеванный в 2019 году, еще до пандемии коронавируса, титул. В общей сложности Киченок дважды играла в финалах Чжухая.

В 2018 году она торжествовала в паре с сестрой Надеждой. В двух сетах они одолели дуэт японки Аяомы и белоруски Морозовой (6:4, 3:6, 10:7). А год спустя Киченок одержала победу в дуэте со словенкой Андреей Клепач. В этот раз удалось победить дуэт китаянок Инъин-Чжаосюань (6:3, 6:3).

К слову, накануне Снигур впервые в карьере вышла в четвертьфинал турниров WTA.

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