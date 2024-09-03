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Людмила Кіченок пробилася в парний півфінал US Open із перемогою над росіянкою

Фото: Людмила Кіченок учетверте гратиме на півфінальній стадії мейджорів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійською тенісисткою Єленою Остапенко здолала пару Анни Даніліної з Казахстану та російської тенісистки Іріни Хромачової у 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 1/4 фіналу, парний розряд, жінки

Даніліна/Хромачова – Остапенко/Л. Кіченок – 0:2 (6:7, 4:6)

 

Казахсько-російський дует упевненіше розпочав матч, повівши 3:1 з брейком. Утім, союз українки та балтійки в середині першого сету вирівняв становище (3:3). У десятому геймі Кіченок із Остапенко ледь не взяли подачу суперниць вдруге.

Однак, Даніліна з Хромачової не дозволили суперницям реалізувати сетбол. Зрештою, партія перейшла в тай-брейк. Українська тенісистка з напарницею з Латвії тут уже жодного шансу парі опоненток не надали (7:2).

Другий сет чвертьфіналістки розпочали на рівних. Ключовим у партії став сьомий гейм. Саме тоді Остапенко з Кіченок перейшли в наступ і всерйоз націлилися на брейк. Вдалою вийшла восьма (!) спроба українсько-латвійської пари. Далі їм було достатньо не схибити на власних подачах, і з таким завданням лідерки впоралися.

Кіченок і Остапенко вдруге цьогоріч зіграють у півфіналі. На Australian Open вони взагалі дійшли до фіналу. Щоправда, там поступилися дуету Су Шувей з Тайваню та бельгійки Елізе Мертенс.

До слова, раніше пригадали найкращі виступи українських тенісисток на US Open.

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