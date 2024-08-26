Світоліна на порозі фіналу, шлагбаум на двох із Японії: як українки на US Open виступали

Марта Костюк, Еліна Світоліна та ще п'ять українських тенісисток готуються розпочати виступи на Відкритому чемпіонаті США 2024 року.

У день старту US Open про найбільші досягнення українців – у матеріалі РБК-Україна .

Наразі найкращий виступ Світоліної припав на турнір 2019 року. Тоді вона отримала 5-й номер посіву, тож у першому раунді зустрілася з володаркою вайлдкард – американкою Вітні Осігве (6:1, 7:5). А ось вже в другому раунді випало зіграти з місцевою улюбленицею Вінус Вільямс.

Утім, із цим викликом українка гідно впоралася, здолавши титуловану господарку кортів у двох сетах (6:4, 6:4). Наступною суперницею стала співвітчизниця Даяна Ястремська, опору якої Світоліна однак не помітила (6:2, 6:0) та вийшла на чергову американку – Меддісон Кіз.

Вона завдала чимало клопоту найтитулованішій українці в історії. Утім, і з Кіз вона розібралася за мінімально необхідні два сети (7:5, 6:4). Опоненткою у чвертьфіналі стала доволі міцна в той час британка Йоганна Конта. Світоліна, однак, своєму стилю не зрадила та перемогла в двох сетах (6:4, 6:4).

За путівку до фіналу довелося конкурувати зі самою Сереною Вільямс. Українська тенісистка відчайдушно боролася в першій партії (3:6), але в другій грати на рівних із американкою не змогла, взявши всього гейм. Слабка втіха для Світоліної – фінал суперниці виграти не вдалося.

Скромніші здобутки на US Open у Костюк. Досі найкращим перформансом першої ракетки України залишається виступ у 2020-му. Потрапивши в основну сітку з альтернативного списку, вона в першому раунді доволі впевнено розібралася з росіянкою Дар'єю Касаткіною (6:1, 6:2).

У другому колі Костюк перетнулася з півфіналісткою Відкритого чемпіонату США-2018 Анастасією Севастовою. Латвійка в 1/64 фіналу вибила тоді ще зовсім юну Корі Гауфф. Намагалася вибити й українку – програла першу партію (3:6), але в другому сеті довела справу до тай-брейку. Щоправда, там тріумфувала Костюк.

А ось в третьому раунді суперницею української тенісистки стала Наомі Осака. Японка доволі впевнено взяла перший сет (6:3), але Костюк зуміла нав'язати конкуренцію в другому. Більше того, представниця України взяла гору на тай-брейку. Однак, вирішальний сет Осака залишила за собою і згодом вдруге в кар'єрі виграла US Open.

Наддосвідчена Леся Цуренко засяяла на Відкритому чемпіонаті США ще до Світоліної з Костюк. Турнір 2018 року вона розпочала з упевненої перемоги над нідерландкою Елісон Ван Ейтванк (6:3, 6:2). Та далі на багато вболівальники не розраховували.

Уже в другому колі українці випало зіграти з другою сіяною на мейджорі Каролін Возняцкі. Проте, Цуренко вдалося створити сенсацію. Вона не просто здолала знамениту данку, а зробила це легко й невимушено (6:4, 6:2). Далі більше. Наприклад, чеській тенісистці Катеріні Сіняковій вдалося навіть "бублика" повісити (6:4, 6:0).

Трохи важче українській тенісистці було в 1/8 фіналу, де вона схрестила ракетки зі ще однією представницею Чехії – Маркетою Вондроушовою. Перший сет Цуренко програла на тай-брейку, а після нелегкої перемоги в другому (7:5) третій видався прогулянкою (2:6). А ось в чвертьфіналі "гуляла" вже Осака (1:6, 1:6). Японська тенісистка тоді взяла титул.

Були непогані виступи в українських тенісистів на кортах Нью-Йорка й раніше. Наприклад, Катерина Бондаренко дійшла до 1/4 фіналу в 2009 році, відправивши на старті змагань пакувати валізи сербку Ану Івановіч. Аж до чвертьфіналу на US Open-1993 дістався Андрій Медведєв. Тоді українець програв майбутньому фіналісту Седріку Пьоліну з Франції. А уродженка Львова Лариса Савченко програла два фінали в парному розряді (1991, 1992). Отже, для представниць одиночного розряду ціллю цьогоріч може бути лише фінал.