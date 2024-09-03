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Людмила Киченок пробилась в парный полуфинал US Open с победой над россиянкой

Фото: Людмила Киченок в четвертый раз сыграет на полуфинальной стадии мэйджоров (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко одолела пару Анны Данилиной из Казахстана и российской теннисистки Ирины Хромачевой в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, 1/4 финала, парный разряд, женщины

Данилина/Хромачева – Остапенко/Л. Киченок – 0:2 (6:7, 4:6)

 

Казахско-российский дуэт увереннее начал матч, поведя 3:1 с брейком. Впрочем, союз украинки и балтийки в середине первого сета выровнял положение (3:3). В десятом гейме Киченок с Остапенко едва не взяли подачу соперниц во второй раз.

Однако Данилина с Хромачевой не позволили соперницам реализовать сетбол. В конце концов, партия перешла в тай-брейк. Украинская теннисистка с напарницей из Латвии здесь уже ни одного шанса паре оппонентов не предоставили (7:2).

Второй сет четвертьфиналистки начали на равных. Ключевым в партии стал седьмой гейм. Именно тогда Остапенко с Киченок перешли в наступление и всерьез нацелились на брейк. Удачной получилась восьмая (!) попытка украинско-латвийской пары. Дальше им было достаточно не промахнуться на собственных подачах, и с такой задачей лидера справились.

Киченок и Остапенко во второй раз в этом году сыграют в полуфинале. На Australian Open они вообще дошли до финала. Правда, там уступили дуэту Су Шувэй из Тайваня и бельгийки Элизе Мертенс.

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Теннис