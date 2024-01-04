Людмила Кіченок пробилася в парний півфінал Брісбена

Brisbane International, 1/4 фіналу

Кіченок/Остапенко – Лінетт/Пера – 2:0 (6:4, 6:4)

У першому сеті ключовими стали три гейми поспіль у середині партії. Саме тут суперниці взялися обмінюватися брейками. Утім, Кіченок із Остапенко в цій перестрілці були вдалішими (2:1) та завоювали стратегічну перевагу в матчі.

Далі українсько-латвійській парі було достатньо не схибити на власних подачах. Із цим завданням Кіченок із партнеркою впоралися. Правильний підхід дозволив їм закрити стартовий сет усього за 27 хвилин.

Натомість у другій партії дует українки та латвійки розпочав із брейку. Лінетт і Пера спромоглися на відповідь аж у восьмому геймі. Та радість польки та американки була недовгою. Кіченок із Остапенко відразу ж узяли ще один пункт на подачі опоненток, а потім "під нуль" закрили сет і поєдинок.

У рамках 1/2 фіналу українсько-латвійський дует гарантовано перетнеться з росіянками. Згодом на корті Анастасія Потапова та Яна Сізікова позмагаються за путівку в півфінал із нейтральною співвітчизницею Дар'єю Касаткіною і австралійкою Дар'єю Севілл. Остання – уроджена Гаврилова.