Людмила Кіченок пробилася в парний півфінал Брісбена

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко здолала пару Магди Лінетт і Бернарди Пери в 1/4 фіналу австралійського турніру Brisbane International.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Brisbane International, 1/4 фіналу
Кіченок/Остапенко – Лінетт/Пера – 2:0 (6:4, 6:4)
У першому сеті ключовими стали три гейми поспіль у середині партії. Саме тут суперниці взялися обмінюватися брейками. Утім, Кіченок із Остапенко в цій перестрілці були вдалішими (2:1) та завоювали стратегічну перевагу в матчі.
Далі українсько-латвійській парі було достатньо не схибити на власних подачах. Із цим завданням Кіченок із партнеркою впоралися. Правильний підхід дозволив їм закрити стартовий сет усього за 27 хвилин.
Натомість у другій партії дует українки та латвійки розпочав із брейку. Лінетт і Пера спромоглися на відповідь аж у восьмому геймі. Та радість польки та американки була недовгою. Кіченок із Остапенко відразу ж узяли ще один пункт на подачі опоненток, а потім "під нуль" закрили сет і поєдинок.
У рамках 1/2 фіналу українсько-латвійський дует гарантовано перетнеться з росіянками. Згодом на корті Анастасія Потапова та Яна Сізікова позмагаються за путівку в півфінал із нейтральною співвітчизницею Дар'єю Касаткіною і австралійкою Дар'єю Севілл. Остання – уроджена Гаврилова.
Нагадаємо, нещодавно склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.
До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.