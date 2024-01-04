Людмила Киченок пробилась в парный полуфинал Брисбена

Brisbane International, 1/4 финала

Киченок/Остапенко – Линетт/Пера – 2:0 (6:4, 6:4)

В первом сете ключевыми стали три гейма подряд в середине партии. Именно здесь соперницы принялись обмениваться брейками. Впрочем, Киченок с Остапенко в этой перестрелке были более удачными (2:1) и завоевали стратегическое преимущество в матче.

Далее украинско-латвийской паре было достаточно не ошибиться на собственных подачах. С этой задачей Киченок с партнершей справились. Правильный подход позволил им закрыть стартовый сет всего за 27 минут.

Во второй партии дуэт украинки и латвийки начал с брейка. Линетт и Пера смогли ответить только в восьмом гейме. Но радость полячки и американки была недолгой. Киченок с Остапенко сразу же взяли еще один пункт на подаче оппоненток, а затем "под ноль" закрыли сет и поединок.

В рамках 1/2 финала украинско-латвийский дуэт гарантированно сразится с россиянками. Вскоре на корте Анастасия Потапова и Яна Сизикова сразятся за путевку в полуфинал с нейтральной соотечественницей Дарьей Касаткиной и австралийкой Дарьей Сэвилл. Последняя – урожденная Гаврилова.