RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Людмила Киченок пробилась в парный полуфинал Брисбена

Фото: Сестры Киченок в лагере сборной Украины (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко одолела пару Магды Линетт и Бернарды Перы в 1/4 финала австралийского турнира Brisbane International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Brisbane International, 1/4 финала

Киченок/Остапенко – Линетт/Пера – 2:0 (6:4, 6:4)

 

В первом сете ключевыми стали три гейма подряд в середине партии. Именно здесь соперницы принялись обмениваться брейками. Впрочем, Киченок с Остапенко в этой перестрелке были более удачными (2:1) и завоевали стратегическое преимущество в матче.

Далее украинско-латвийской паре было достаточно не ошибиться на собственных подачах. С этой задачей Киченок с партнершей справились. Правильный подход позволил им закрыть стартовый сет всего за 27 минут.

Во второй партии дуэт украинки и латвийки начал с брейка. Линетт и Пера смогли ответить только в восьмом гейме. Но радость полячки и американки была недолгой. Киченок с Остапенко сразу же взяли еще один пункт на подаче оппоненток, а затем "под ноль" закрыли сет и поединок.

В рамках 1/2 финала украинско-латвийский дуэт гарантированно сразится с россиянками. Вскоре на корте Анастасия Потапова и Яна Сизикова сразятся за путевку в полуфинал с нейтральной соотечественницей Дарьей Касаткиной и австралийкой Дарьей Сэвилл. Последняя – урожденная Гаврилова.

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис