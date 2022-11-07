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Людмила Кіченок у парі з латвійкою вилетіла в півфіналі Підсумкового турніру WTA

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Форт-Верт, Понеділок 07 листопада 2022 10:41
Людмила Кіченок у парі з латвійкою вилетіла в півфіналі Підсумкового турніру WTA Фото: Єлена Остапенко та Людмила Кіченок зачохлили ракетки (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Єленою Остапенко програла матч 1/2 фіналу WTA Finals у парному розряді чешкам Барборі Крейчіковій і Катеріні Сіняковій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA Finals, парний розряд, 1/2 фіналу

Крейчікова/Сінякова – Л. Кіченок/Остапенко – 2:0 (7:6, 6:2)

Стартовий натиск чеської пари дозволив їм упевнено повести з двома брейками (5:2). Здавалося, що боротьба в першому сеті завершена. Та українсько-латвійський дует таки зумів нав'язати конкуренцію.

Кіченок із Остапенко не тільки зуміли зрівняти рахунок, а й вийшли вперед (6:5). Крейчікова та Сінякова відповіли своєю вдалою подачею і перевели партію в тай-брейк. Там драми було не менше – лідерки змінювалися, та все ж чешки з третьої спроби реалізували сет-пойнт.

Після понад 1-годинної першої партії глядачі сподівалися на інтригу і в другій. Та надії не виправдалися. Чеський дует повів 3:0 з брейком, а потім не підпустив українку з латвійкою надто близько. Усього за 33 хвилини Крейчікова з Сіняковою закрили сет, а з ним і матч, здобувши путівку до фіналу.

Натомість Кіченок та Остапенко завершили виступи в четвірці найкращих Підсумкового турніру. Щоправда, баланс зустрічей виявився негативним. Вони виграли лише 1 матч на груповому турнірі, а ще три, зокрема і півфінал, програли.

До слова, раніше визначилися всі учасники Підсумкового турніру серед чоловіків-професіоналів.

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