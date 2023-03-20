Людмила Кіченок оновила національний рекорд у парному рейтингу WTA

30-річна українка за тиждень піднялася вгору на одну позицію у рейтингу. Тепер вона посідає 7-ме місце в списку найсильніших.

Людмила Кіченок набрала 4520 рейтингових очок. Упродовж року вона зіграла 22 турніри в парі. Звичною напарницею української тенісистки стала латвійка Єлена Остапенко. Утім, періодично вона виходить у корті разом із сестрою Надією, співвітчизницею Катаріною Завацькою або представницею Казахстану Анною Даніліною.

Актуальна позиція Кіченок – найкращий результат в історії українського тенісу в парному розряді. Попередній рекорд теж належав тенісистці, яка в минулі 7 днів зіграла два поєдинки в дуеті з Остапенко (1 перемога, 1 поразка).

Раніше дует українок закріпився в топ-40 одиночного рейтингу WTA. Першою ракеткою залишилася Калініна (28-ме місце), а її співвітчизниця Костюк піднялася на дві позиції вгору (38-ме). До першої сотні класифікації також потрапили Цуренко та Байндль.