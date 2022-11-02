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Людмила Кіченок із поразки розпочала виступи в парі на Підсумковому турнірі WTA

Фото: Людмила Кіченок стартувала в Техасі з поразки (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко поступилася парі в складі Вероніки Кудерметової та Елізе Мертенс у першому матчі групового етапу WTA Finals.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA Finals, парний розряд, група B

Кудерметова/Мертенс – Л. Кіченок/Остапенко – 2:1 (3:6, 6:1, 10:6)

Українсько-латвійський дует класно розпочав матч, повівши в середині стартового сету 4:1 із брейком. Росіянка з бельгійкою спробували нав'язати боротьбу, та їх запалу вистачило лише для двох переможних геймів. Зате вони швидко взяли реванш.

У другій партії Кудерметова з Мертенс після обміну виграними геймами на власній подачі зі суперницями тріумфували в п'яти геймах поспіль і закрили сет усього за 31 хвилину. Далися взнаки невимушені помилки Кіченок із Остапенко (7) та катастрофічний відсоток виграних на прийомі очок (11% на першому, 27% – на другому).

Третій, скорочений сет дует росіянки та бельгійки розпочав надпотужно (5:0). Тим не менше, українка з латвійкою відшукали внутрішні резерви та скоротили дефіцит очок до мінімуму (4:5). Далі на корті пішли гойдалки. Кіченок і Остапенко відіграли три матч-пойнти, але в кінцівці програли гейм на власній подачі.

У наступному турі українсько-латвійський дует зустрінеться з парою Анни Даніліної (Казахстан) і бразилійки Беатріс Хаддад Маї. Матч відбудеться 4 листопада ввечері.

До слова, українка Калініна та її дві співвітчизниці втратили позиції в рейтингу WTA.

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