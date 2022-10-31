ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Калініна та ще дві українки втратили позиції в топ-100 рейтингу WTA

Новость на русском →
Понеділок 31 жовтня 2022 17:16
Калініна та ще дві українки втратили позиції в топ-100 рейтингу WTA Фото: Ангеліна Калініна втрималася в топ-50 класифікації (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Ангеліна Калініна та ще дві її співвітчизниці погіршили становище в класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

25-річна українка втратила дві позиції в оновленому рейтингу тенісисток-професіоналок. Тепер уродженка Нової Каховки посідає 49-те місце в класифікації WTA (1051 очко).

Місця в першій сотні наразі зберегли ще дві українські тенісистки. На 76-ту сходинку опустилася Марта Костюк, яка втратила сім позицій за тиждень (814 очок). Тим часом Даяна Ястремська посіла 99-те місце (614 пунктів).

Найбільший прогрес продемонструвала Катерина Байндль. Досвідчена тенісистка піднялася вгору відразу на 35 сходинок. В актуальному рейтингу українка займає 138-ме місце (455 очок).

Натомість у першій десятці класифікації обійшлося без змін. Беззаперечним лідером рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Полька набрала 10335 пунктів. Доповнили трійку туніска Онс Жабер і Джессіка Пегула (США).

Калініна та ще дві українки втратили позиції в топ-100 рейтингу WTA

До слова, у суботу Надія Кіченок у парі вилетіла в півфіналі турніру в Мексиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта Костюк Даяна Ястремська Теннис
NEWS
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України