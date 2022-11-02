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Людмила Киченок с поражения начала выступления в паре на Итоговом турнире WTA

Фото: Людмила Киченок стартовала в Техасе с поражения (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко уступила паре в составе Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс в первом матче группового этапа WTA Finals.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Finals, парный разряд, группа B

Кудерметова/Мертенс – Л. Киченок/Остапенко – 2:1 (3:6, 6:1, 10:6)

Украинско-латвийский дуэт классно начал матч, поведя в середине стартового сета 4:1 с брейком. Россиянка с бельгийкой попытались навязать борьбу, но их энтузиазма хватило лишь для двух победных геймов. Зато они быстро взяли реванш.

Во второй партии Кудерметова с Мертенс после обмена выигранными геймами на собственной подаче с соперницами триумфовали в пяти геймах подряд и закрыли сет всего за 31 минуту. Сказались непринужденные ошибки Киченок с Остапенко (7) и катастрофический процент выигранных на приеме очков (11% на первом, 27% – на втором).

Третий, сокращенный сет дуэт россиянки и бельгийки начал сверхмощно (5:0). Тем не менее, украинка с латышкой нашли внутренние резервы и сократили дефицит очков до минимума (4:5). Дальше на корте пошли качели. Киченок и Остапенко отыграли три матч-пойнта, но в концовке проиграли гейм на собственной подаче.

В следующем туре украино-латвийский дуэт встретится с парой Анны Данилиной (Казахстан) и бразильянки Беатрис Хаддад Майи. Матч состоится 4 ноября вечером.

Кстати, украинка Калинина и ее две соотечественницы потеряли позиции в рейтинге WTA.

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