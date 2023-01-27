З людьми поганенько. Росіяни починають вербувати в'язнів і в армію (перехоплення)

Російський військовослужбовець зателефонував товарашу і поскаржився що в армії не вистачає солдатів. Командування почало набирати ув'язнених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
За словами окупанта, в російській армії зараз досить складна ситуація з солдатами. Тому на службу почали набирати ув'язнених.
"З людьми зараз погано. Ми зараз з зонами починаємо працювати, звідти будемо брати людей. Вже чоловік 16 поговорили, тих, кого будемо забирати. Але там чоловік 50 мабуть", - розповідає він.
Раніше повідомлялось, що нові російські військові прибувши на позиції відмовились виконувати наказ та втекли.
Нагадаємо, під час одного з перехоплень, дружина російського окупанта поскаржилась на те, що командування не забезпечує своїх підлеглих.
Раніше РБК-Україна повідомляло, як окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.
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