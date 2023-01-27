З людьми поганенько. Росіяни починають вербувати в'язнів і в армію (перехоплення)

Російський військовослужбовець зателефонував товарашу і поскаржився що в армії не вистачає солдатів. Командування почало набирати ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За словами окупанта, в російській армії зараз досить складна ситуація з солдатами. Тому на службу почали набирати ув'язнених. "З людьми зараз погано. Ми зараз з зонами починаємо працювати, звідти будемо брати людей. Вже чоловік 16 поговорили, тих, кого будемо забирати. Але там чоловік 50 мабуть", - розповідає він.