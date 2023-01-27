С людьми плохо. Россияне начинают вербовать заключенных и в армию (перехват)

Российский военнослужащий позвонил товарищу и пожаловался, что в армии не хватает солдат. Командование начало набирать заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

По словам оккупанта, в российской армии сейчас достаточно сложная ситуация с солдатами. Потому на службу начали набирать заключенных. "С людьми сейчас плохо. Мы сейчас с зонами начинаем работать, оттуда будем брать людей. Уже человек 16 поговорили, тех, кого будем забирать. Но там человек 50 видимо", - рассказывает он.