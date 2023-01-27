С людьми плохо. Россияне начинают вербовать заключенных и в армию (перехват)
Российский военнослужащий позвонил товарищу и пожаловался, что в армии не хватает солдат. Командование начало набирать заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
По словам оккупанта, в российской армии сейчас достаточно сложная ситуация с солдатами. Потому на службу начали набирать заключенных.
"С людьми сейчас плохо. Мы сейчас с зонами начинаем работать, оттуда будем брать людей. Уже человек 16 поговорили, тех, кого будем забирать. Но там человек 50 видимо", - рассказывает он.
Ранее сообщалось, что новые российские военные прибывшие на позиции отказались выполнять приказ и скрылись.
Напомним, во время одного из перехватов жена российского оккупанта пожаловалась на то, что командование не обеспечивает своих подчиненных.
Ранее РБК-Украина сообщало, как оккупант пожаловался знакомому, что в новогодних взрывах в Макеевке виновно руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.
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