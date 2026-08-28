"Люди не знають, що робити": яку проблему виявили в Мінветеранів і що змінюють

Головне: Ветеранська політика : після проведеного в Києві Форуму міністерство готує конкретні рішення, визначаючи відповідальних та чіткі терміни виконання завдань.

: після проведеного в Києві Форуму міністерство готує конкретні рішення, визначаючи відповідальних та чіткі терміни виконання завдань. Безпека на масових заходах : спільно з Мінкультом розробляється простий гайд для людей і організаторів концертів - як діяти у випадках гострої реакції на гучні звуки.

: спільно з Мінкультом розробляється простий гайд для людей і організаторів концертів - як діяти у випадках гострої реакції на гучні звуки. Регіональні поїздки : міністр проводить зустрічі з ветеранами, військовими, фахівцями супроводу ЦВС - переймаючи досвід надання якісних послуг для масштабування на державному рівні.

: міністр проводить зустрічі з ветеранами, військовими, фахівцями супроводу ЦВС - переймаючи досвід надання якісних послуг для масштабування на державному рівні. Цифровізація послуг : є одним із пріоритетів міністерства - Бельгія вже виділила 4 млн євро на оцифрування процесів та роботу з Реєстром ветеранів, є також попередні домовленості з іншими країнами.

: є одним із пріоритетів міністерства - Бельгія вже виділила 4 млн євро на оцифрування процесів та роботу з Реєстром ветеранів, є також попередні домовленості з іншими країнами. Структурні зміни: відомство оптимізують не під конкретних людей, а під розв'язання реальних завдань на основі виявлених проблем.

Ветеранський форум

Кім нагадав, що 22 серпня (напередодні Дня Незалежності України), в Києві відбувся IХ Міжнародний ветеранський форум "Нова архітектура ветеранської політики", організований Міністерством у справах ветеранів за підтримки партнерів і ветеранської спільноти.

За результатами заходу відомство отримало, за словами посадовця, чіткі завдання від президента України, прем'єр-міністра та, найголовніше, від самої ветеранської спільноти.

"Тепер наше завдання - перевести все, що говорили на Форумі, у конкретні рішення, визначити відповідальних і терміни", - констатував міністр.

Реальна проблема

Днями, за словами Кіма, був випадок, коли під час концерту у військового сталася гостра реакція на гучний звук.

"І побачили проблему - люди поруч не знають, що робити", - наголосив урядовець.

Він зауважив, що таке може статися:

не тільки з військовим чи ветераном;

але і з цивільною людиною, яка живе в умовах повномасштабної війни і може мати такий самий тригер.

"Разом із Мінкультом зараз напрацьовуємо простий гайд на одну сторінку: що робити в такій ситуації", - повідомив Кім.

Він додав також побажання від імені міністерства: "щоб для організаторів масових заходів це стало окремим пунктом підготовки перед початком кожного заходу".

Робота на місцях

В опублікованому від 27 серпня відеозверненні Кім розповів, що напередодні відвідав Полтавську область.

Він уточнив, що це - вже третя поїздка в регіони, і вони будуть продовжуватися. Адже "жоден звіт не підмінить реальну розмову, реальну проблематику, яка є у людей".

"На місцях говоримо напряму з ветеранами, військовими, фахівцями із супроводу, родинами, громадами та ОВА. Щоб бачити всю картину і розуміти, що працює - посилювати, а що потрібно - змінювати", - пояснив міністр.

Спілкування з військовими

За словами Кіма, напряму з військовими він також спілкується.

"Я був в "Азові", в ДШВ, зустрічався з ВМС, з фахівцями супроводу ЦВС (Цивільно-військового співробітництва, - Ред.). Беремо їхній кращий досвід, досвід патронатних служб, щоб перевести це на державний рівень і якісно надавати всі послуги ветерану", - поділився очільник міністерства.

Він додав, що логіка тут проста - "не людина має після служби самостійно шукати державу, а держава має ходити за людиною і надавати послугу, яку зобов'язана".

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Цифровізація та співпраця

"Цифровізація та міжнародний трек - один із пріоритетів. Уже є результати", - повідомив Кім.

Він пояснив, що зараз велика команда додалась до команди міністерства, щоб:

оцифрувати всі послуги;

працювати з Реєстром ветеранів;

максимально зменшити участь ветерана в процесі отримання необхідних документів.

"Щоб ми могли робити це замість нього", - уточнив посадовець.

Є результат, за його словами, і "по міжнародці".

"Бельгія вже виділила 4 млн євро на розвиток цифровізації, є домовленості попередні з іншими країнами", - розповів міністр.

Подальші плани

Далі, за словами Кіма, після Форуму, поїздок у регіони та прямих розмов із ветеранами та військовими, міністерство має конкретні задачі.

"По кожній визначаємо відповідальних. Зараз змінюю структуру Міністерства не під людину, а під задачу, щоб реалізувати її в конкретні терміни", - повідомив очільник відомства.

Насамкінець він зауважив, що вже було завершено "аналіз роботи Міністерства" й він "повністю збігається зі звітом Омбудсмена".

"Є проблеми, які треба виправляти. Моя задача - оптимізувати роботу Міністерства, щоб воно давало конкретний результат для ветеранів", - підсумував новопризначний міністр.