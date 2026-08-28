"Люди не знають, що робити": яку проблему виявили в Мінветеранів і що змінюють

Мінветеранів повинне змінюватись "не під людину, а під задачу". Його роботу планують оптимізувати так, щоб були конкретні результати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію в Telegram міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма щодо його роботи впродовж цього місяця.
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Кім нагадав, що 22 серпня (напередодні Дня Незалежності України), в Києві відбувся IХ Міжнародний ветеранський форум "Нова архітектура ветеранської політики", організований Міністерством у справах ветеранів за підтримки партнерів і ветеранської спільноти.
За результатами заходу відомство отримало, за словами посадовця, чіткі завдання від президента України, прем'єр-міністра та, найголовніше, від самої ветеранської спільноти.
"Тепер наше завдання - перевести все, що говорили на Форумі, у конкретні рішення, визначити відповідальних і терміни", - констатував міністр.
Днями, за словами Кіма, був випадок, коли під час концерту у військового сталася гостра реакція на гучний звук.
"І побачили проблему - люди поруч не знають, що робити", - наголосив урядовець.
Він зауважив, що таке може статися:
"Разом із Мінкультом зараз напрацьовуємо простий гайд на одну сторінку: що робити в такій ситуації", - повідомив Кім.
Він додав також побажання від імені міністерства: "щоб для організаторів масових заходів це стало окремим пунктом підготовки перед початком кожного заходу".
В опублікованому від 27 серпня відеозверненні Кім розповів, що напередодні відвідав Полтавську область.
Він уточнив, що це - вже третя поїздка в регіони, і вони будуть продовжуватися. Адже "жоден звіт не підмінить реальну розмову, реальну проблематику, яка є у людей".
"На місцях говоримо напряму з ветеранами, військовими, фахівцями із супроводу, родинами, громадами та ОВА. Щоб бачити всю картину і розуміти, що працює - посилювати, а що потрібно - змінювати", - пояснив міністр.
За словами Кіма, напряму з військовими він також спілкується.
"Я був в "Азові", в ДШВ, зустрічався з ВМС, з фахівцями супроводу ЦВС (Цивільно-військового співробітництва, - Ред.). Беремо їхній кращий досвід, досвід патронатних служб, щоб перевести це на державний рівень і якісно надавати всі послуги ветерану", - поділився очільник міністерства.
Він додав, що логіка тут проста - "не людина має після служби самостійно шукати державу, а держава має ходити за людиною і надавати послугу, яку зобов'язана".
"Цифровізація та міжнародний трек - один із пріоритетів. Уже є результати", - повідомив Кім.
Він пояснив, що зараз велика команда додалась до команди міністерства, щоб:
"Щоб ми могли робити це замість нього", - уточнив посадовець.
Є результат, за його словами, і "по міжнародці".
"Бельгія вже виділила 4 млн євро на розвиток цифровізації, є домовленості попередні з іншими країнами", - розповів міністр.
Далі, за словами Кіма, після Форуму, поїздок у регіони та прямих розмов із ветеранами та військовими, міністерство має конкретні задачі.
"По кожній визначаємо відповідальних. Зараз змінюю структуру Міністерства не під людину, а під задачу, щоб реалізувати її в конкретні терміни", - повідомив очільник відомства.
Насамкінець він зауважив, що вже було завершено "аналіз роботи Міністерства" й він "повністю збігається зі звітом Омбудсмена".
"Є проблеми, які треба виправляти. Моя задача - оптимізувати роботу Міністерства, щоб воно давало конкретний результат для ветеранів", - підсумував новопризначний міністр.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів під час засідання 16 липня 2026 року. Тоді прем'єр-міністр Сергій Корецький вніс до парламенту офіційне подання з кандидатурами міністрів нового уряду, а парламент затвердив його склад.
Згодом президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити нову програму підтримки ветеранів вже до Покрови.
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