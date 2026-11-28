Шведський філософ і колишній професор Оксфорда Нік Бостром заявив, що люди колись зможуть жити понад тисячу років, якщо ШІ досягне проривів у біомедицині та дослідженнях проти старіння.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Business Insider.
У випуску шоу A16z Нік Бостром зазначив, що без старіння очікувана тривалість життя людини могла б становити близько 1200 -1400 років.
Він додав, що таку оцінку можна вважати "досить консервативною нижньою межею", адже за таких умов можуть з'явитися й інші способи знизити ризики смертності, зокрема від нещасних випадків.
Бостром досліджує вдосконалення людини та нові технології. У 2005 році в Оксфорді він заснував Future of Humanity Institute як міждисциплінарну дослідницьку групу, яка у 2024 році припинила своє існування.
Читайте більше: 150 генів та допомога ШІ: коли вчені насправді відродять мамонта
Заяви науковця пролунали на тлі активних дискусій про безпеку ШІ, коли чимало дослідників закликають сповільнити розвиток технології, щоб розв'язати проблеми узгодження і вибудувати запобіжники, які утримають просунутий ШІ у межах інтересів людини.
Бостром вважає, що компроміс між швидким створенням ШІ та гарантуванням його безпеки є складним і залежить від багатьох чинників.
За його словами, з одного боку, додатковий час на перехід до просунутого ШІ теоретично може дозволити зробити систему безпечнішою та знизити екзистенційні ризики від її розробки.
З іншого боку, філософ звертає увагу на ціну затримок: щороку, коли розвиток відкладають, помирають мільйони людей.